Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Στο «ηφαίστειο» του ΟΑΚΑ το Game 1 των playoffs - Το πρόγραμμα

Onsports Team

O Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός μπαίνουν στη μάχη των playoffs της Euroleague, τα οποία αρχίζουν σήμερα (23/4). Η πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου (24-26/5) κρίνεται στις 3 νίκες (best of five).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έχοντας το πλεονέκτημα έδρας καθώς τερμάτισαν 2οι στη regular season θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβιβ με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στο κλειστό του ΟΑΚΑ (23/4, 20:30 & 25/4, 21:15).

Οι Ματίας Λεσόρ και Τζος Νίμπο αναμένεται να δώσουν μεγάλες μάχες στη ρακέτα σε αυτή τη σειρά. Ο Τζέριαν Γκραντ μαζί με τους υπόλοιπους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού AKTOR θα επιχειρήσουν να ανακόψουν τον επιθετικό οίστρο των Λορένζο Μπράουν και Ουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Κώστας Σλούκας με τις ασίστ και την εμπειρία του θα είναι παίκτης «κλειδί».

Η άμυνα του Τριφυλλιού υπερέχει, αφού οι «πράσινοι» δέχονται 77,1 πόντους μέσο όρο και η Μακάμπι 86,7. Όμως, η παραγωγικότητα των Ισραηλινών είναι ανώτερη, με 88,5 πόντους μ.ο. έναντι 81,6 των «πρασίνων».

Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Μακάμπι συναντήθηκαν στα playoffs, ήταν το 2012, σε μία δραματική σειρά που κρίθηκε σε 5ο αγώνα, με το Τριφύλλι να προκρίνεται στο Final Four της Κωνσταντινούπολης.

Την Τετάρτη μπαίνει στη μάχη ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα με μειονέκτημα έδρας (τερμάτισαν 5οι στη Regular Season) καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, με τους δύο πρώτους αγώνες να γίνονται στη Βαρκελώνη (24/4, 22:00 & 26/4, 22:00).

Στα άλλα δύο ζευγάρια η Ρεάλ Μαδρίτης που ολοκλήρωσε 1η τη Regular Season θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια (23/4, 22:00 & 25/4, 22:00) που προκρίθηκε από τη φάση Play-In Showdown ως 8η, ενώ η Μονακό θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (24/4, 20:00 & 26/4, 20:00) με τους Μονεγάσκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Οι 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν 3 νίκες στη σειρά των αγώνων τους (best of five) θα δώσουν ραντεβού στη Uber Arena στο Βερολίνο εκεί όπου θα διεξαχθεί 24-26 Μάϊου το φετινό Final Four της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (23/4-3/5):

Τρίτη 23 Απριλίου

20:30 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ NovasportsPrime 22:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης – Mπασκόνια Novasports5

Τετάρτη 24 Απριλίου

20:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Μονακό – Φενέρμπαχτσε Novasports6 22:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports4

Πέμπτη 25 Απριλίου

21:15 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τελ Αβίβ NovasportsPrime 22:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης- Mπασκόνια Novasports5

Παρασκευή 26 Απριλίου

20:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Μονακό-Φενέρμπαχτσε Novasports4 22:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime

Μ. Τρίτη 30 Απριλίου

20:00 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας, Μακάμπι-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Novasports4 21:30 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα Novasports Prime

Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου

20:45 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Φενερμπαχτσέ- Μονακό Novasports4 21:30 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Μπασκόνια -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime

Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου

19:45 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα Novasports4 21:45 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Μακάμπι-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Novasports Prime

M. Παρασκευή 3 Μαΐου