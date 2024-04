Παναθηναϊκός AKTOR: Παράνοια από τον κόσμο – Sold out τα ματς της Euroleague με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε ότι έγινε sold out τόσο για το Game 1, όσο και για το Game 2.

Οι φίλοι των «πράσινων» έδειξαν από την αρχή τις… άγριες διαθέσεις του, καθώς πάνω από 60.000 άνθρωποι είχαν μπει στη σχετική πλατφόρμα, μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/4).

Το sold out ήταν θέμα χρόνου και τελικά τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα παιχνίδια έκαναν… φτερά σε λιγότερο από 24 ώρες.

Game 1 and Game 2 of EuroLeague Playoffs have been sold out before they're even announced!