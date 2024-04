Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Εργκίν Αταμάν έλαβε δώρο μια ποδοσφαιρική φανέλα της Μόναχο 1860

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στη Γερμανία και βρίσκεται μια… ανάσα από την κατάληψη της δεύτερης θέσης στη regular season της Euroleague.

Στο πλαίσιο της παρουσίας των «πράσινων» στο Μόναχο, ο Εργκίν Αταμάν έλαβε δώρο μια ποδοσφαιρική φανέλα της Μόναχο 1860. Σε αυτή υπάρχει το όνομα του Τούρκου τεχνικού και το Νο66.

Ο αριθμός μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς ο Αταμάν έχει γεννηθεί το 1966, ενώ το ίδιο έτος ο γερμανικός σύλλογος κατέκτησε το μοναδικό πρωτάθλημα του. Το δώρο έστειλε ο συμπατριώτης του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR και GM της Μόναχου 1860, Φατίχ Ασλάν.

