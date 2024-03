Euroleague: «Αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR – Βαθμολογία, highlights

Ο Κώστας Σλούκας με ηγετική εμφάνιση κράτησε «όρθια» την ομάδα του Εργκίν Αταμάν κι ο Κέντρικ Ναν με καλάθι στην εκπνοή υπέγραψε το σπουδαίο «διπλό» κόντρα στη Βίρτους.

KENDRICK NUNN WINS IT FOR @paobcgr in BOLOGNA ?#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/6Rjxd5csgQ