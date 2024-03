Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επέκταση του Φαλ με… Απαράδεκτους – «Ερυθρόλευκος» ως το 2027

Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο και θα παραμείνει «ερυθρόλευκος» για ακόμα τρία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραμονή του 32χρονου έως το 2027 με ένα video από τη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Απαράδεκτοι», όπου ο Γιάννης Μπέζος έχει μαζί του έναν φίλο από τη Γαλλία και λέει στη Δήμητρα Παπαδοπούλου «Άνοιξε μωρή, έφερα τον Γάλλο!».

