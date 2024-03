Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακή η μωβ εμφάνιση!

Onsports Team

Η τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR, είναι πραγματικά εντυπωσιακή! Οι «πράσινοι» αφήνουν τα παραδοσιακά τους χρώματα για ένα ματς, καθώς στο παιχνίδι της Παρασκευής (8/3) απέναντι στη Βιλερμπάν, θα φορέσουν μωβ. Δημιουργώντας μια σειρά από ρούχα αυτής της απόχρωσης τα οποία εντυπωσιάζουν.

Μέσω social media το «τριφύλλι» έκανε την αποκάλυψη. Τόσο για την εμφάνιση, όσο και για τα t-shirts και τα hoodies που θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό. Μάλιστα θα πωλούνται στο ΟΑΚΑ στο περιθώριο του αγώνα με τους Γάλλους.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:

«It’s about time…We present you the reason we’ve been going “purple” all week.

Στον αγώνα κόντρα στην Βιλερμπάν, η ομάδα μας θα αγωνιστεί με την 3η φετινή της εμφάνιση.

Οι μωβ limited edition φανέλες, θα είναι διαθέσιμες αύριο (08/03) στα Zakcret spots του ΟΑΚΑ στις Θύρες 3,11 & VIP, όπου θα βρείτε και τα υπόλοιπα επίσημα προϊόντα της purple σειράς!

Μπορείτε και εσείς να τα κάνετε δικά σας.

See you on court».