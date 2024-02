Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Ματίας Λεσόρ στην κούρσα για τον MVP της Euroleague

Ο Γάλλος ψηλός κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τον Παναθηναϊκό AKTOR κι αυτό έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Η Euroleague έβαλε τον Λεσόρ στην κουβέντα, με τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στην κούρσα για το βραβείο του πολυτιμότερου την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Σε post που έκανε στα social media επέλεξε έναν παίκτη από κάθε μια από τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη τετράδα. Από τον Παναθηναϊκό AKTOR επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος μετράει 13.3 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, μια ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 28 λεπτά ανά αγώνα.

Το όνομα του βρίσκεται δίπλα σε αυτά των Μάικ Τζέιμς (Μονακό), Φακούντο Καμπάτσο (Ρεάλ Μαδρίτης) και Τόρνικε Σενγκέλια (Βίρτους Μπολόνια).

Δείτε το post της Euroleague

The four potential MVP contenders of the season? ?#EveryGameMatters pic.twitter.com/mM01SqNq3N