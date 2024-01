Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR 90-75: «Λύγισε» από τα προβλήματα

Το «τριφύλλι» πάλεψε, αλλά τα μαζεμένα προβλήματα δεν του επέτρεψαν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ανέβει στην τρίτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίστηκε δίχως τους Σλούκα και Βιλντόζα, ενώ στο 25ο λεπτό έχασε με τραυματισμό και τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε στον αγκώνα και δεν επέστρεψε στο παρκέ.

