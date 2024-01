Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημο «διαζύγιο» με Γκάι

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» γράφτηκε και επίσημα τη Δευτέρα (01/01) μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Κάιλ Γκάι. Ο Αμερικάνος έφτασε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα για τους «πράσινους», όμως, η έλευση του Κέντρικ Ναν άλλαξε τα δεδομένα.

Οι δύο πλευρές ήταν σε επαφές για τη λύση της συνεργασίας τους, το πρωί ο Αμερικάνος γκαρντ αποχαιρέτισε το «τριφύλλι» και λίγη ώρα αργότερα, επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο».

«Σε ευχαριστούμε Κάιλ Γκάι. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον», ήταν το μήνυμα του «τριφυλλιού» για τον 26χρονο άσο, ο οποίος όπως φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τενερίφη.

Thank you, @kylejguy ?☘️



We wish you all the best for the future ??#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wayWClH1ff