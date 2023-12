Παναθηναϊκός AKTOR: «Ηφαίστειο» το ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης - Ανακοινώθηκε το πρώτο sold out

Πραγματικότητα την επιθυμία του Εργκίν Αταμάν έκανε ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς εξάντλησε τα εισιτήρια του αγώνα της EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποιώντας το πρώτο sold out της φετινής σεζόν.

«Το γεμάτο ΟΑΚΑ είναι πλέον πραγματικότητα», έγραψε η ΚΑΕ στα social media, ενώ στην ανακοίνωση προανήγγειλε εκπλήξεις.

Packed OAKA is now a reality! ?



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη @RMBaloncesto (07/12, 21:15) στο ΟΑΚΑ ?



Thanks for your love ☘️



Διαβάστε περισσότερα εδώ ?