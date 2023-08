Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Κόντρα σε Παρτιζάν, Εφές και Μπάγερν ο Παναθηναϊκός

Τις πρώτες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του 5ου τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Προσκεκλημένες στο ΟΑΚΑ από τους «πράσινους» θα είναι οι Παρτιζάν, Αναντόλου Εφές και Μπάγερν Μονάχου, ενώ οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 5ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του Συλλόγου, το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου 2023 στο ΟΑΚΑ.

Τέσσερις σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα παρευρεθούν στο «σπίτι» μας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, του ανθρώπου που τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και τον έκανε γνωστό στα πέρατα του κόσμου.

Συγκεκριμένα, η Anadolu Efes, η Partizan Mozzart Bet Belgrade και η FC Bayern Munich ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό τουρνουά, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του, τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, καθιστώντας την ως την πλέον επιτυχημένη στην Ευρώπη.

Τα χρόνια που βρέθηκε στην προεδρία του Παναθηναϊκού έφερε στην ομάδα κορυφαία ονόματα του αθλήματος από την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας μια αξιοζήλευτη τροπαιοθήκη με έξι Πρωταθλήματα Ευρώπης, δεκατρία Πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και ένα διηπειρωτικό Κύπελλο. Άπαντες έτρεφαν τεράστιο σεβασμό και αγάπη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς πρώτα λειτουργούσε ως «πατέρας» και μετά ως πρόεδρος.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα εισιτήρια του 5ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα».

Panathinaikos BC announces the holding of the 5th "Pavlos Giannakopoulos" tournament, in memory of the late legendary president of the club, on September 23-24, 2023 in OAKA. ☘️



Read more ? https://t.co/XBPqUJgPtm#PavlosGiannakopoulosTournament #paobc pic.twitter.com/ddA92gxoqQ