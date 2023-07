Ολυμπιακός: Οριστικό - Τέλος ο Σλούκας (photo)

Αρνητική ήταν τελικά η απάντηση που έδωσε ο Κώστας Σλούκας στην πρόταση που του είχε καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών και για τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Έλληνας γκαρντ είχε επαφή με τη διοίκηση των Νταμπλούχων Ελλάδας, όπου ενημέρωσε για την απόφασή του. Μάλιστα, λίγο αργότερα, οι Πειραιώτες τον αποχαιρέτισαν και επίσημα, μέσω μηνύματος στα social media του συλλόγου.

«Κώστα Σλούκα σε ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια και για την μεγάλη σου συμβολή στην κατάκτηση πέντε τίτλων και της πρόκρισης σε δύο συνεχόμενα Final Fours. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στην καριέρα σου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

