Euroleague: Νέα σεζόν με Play-In για τα Play Offs | Το νέο format της διοργάνωσης

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Euroleague, η νέα αγωνιστική περίοδος θα έχει νέα διαδικασία εισαγωγής στα Play Offs για τις ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 10 της κανονικής περιόδου, με «έπαθλο» τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τη τελευταία φάση πριν το Final 4.

Όπως έγινε γνωστό, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση της κανονικής διάρκειας θα παίξουν ένα παιχνίδι, στην έδρα του συλλόγου με το καλύτερο ρεκόρ. Ο νικητής θα πάρει το πρώτο «εισιτήριο» για τα Play Offs, ως 7ος και θα αντιμετωπίσει εκεί την ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 9η και τη 10η θέση της κανονικής διάρκειας θα παίξουν κι αυτές ένα μονό παιχνίδι, στην έδρα της ομάδας με το καλύτερο ρεκόρ. Ο νικητής θα πάρει την… πρόκριση για το επόμενο ματς των Play-In, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από τη «μάχη» του 7ου με τον 8ο, ενώ ο χαμένος θα αποκλειστεί από τη συνέχεια.

