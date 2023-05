Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Sold out στο Game 5 για τα playoffs της Euroleague

Intime News

Onsports Team

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four της Euroleague, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Game 5 της σειράς.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε πήραν από δύο νίκες (μια εντός και μια εκτός) κι η πρόκριση στην τελική τετράδα θα κριθεί σε ένα ματς.

Στο Game 5 της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη (9/5) το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι κατάμεστο! Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά, με την ομάδα του Πειραιά να ανακοινώνει sold out. Ο Ολυμπιακός έστειλε παράλληλα μήνυμα στον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι: «δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη συμπαράστασή σας».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ σε ποστ της στα social media: «Ο «πύρινος» κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει δυναμικό «παρών» και στον 5ο προημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε! Μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους τα εισιτήρια για το αγώνα της Τρίτης (09/05) εξαντλήθηκαν! Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για την αδιάκοπη συμπαράστασή σας! Πάμε να δώσουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μάχη για την back to back πρόκριση στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας!!! This is Piraeus!»