Πανόραμα Euroleague: Με απίθανο buzzer beater η Μπασκόνια έδωσε την πρωτιά στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague, καθώς μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα που του δίνει και πλεονέκτημα για την πρωτιά, η Μπασκόνια με τρομερό σουτ του Κοστέλο στο τέλος κέρδισε τη Ρεάλ και την άφησε στη δεύτερη θέση. Μεγάλες νίκες και για Παρτιζάν, Ζαλγκίρις και Αρμάνι, με τις δύο πρώτες να είναι «ζωντανές» στη μάχη των πλέι οφ.

Στο ματς της βραδιάς η Μπασκόνια επικράτησε με 85-81 της Ρεάλ, με... τετράποντο του Ματ Κοστέλο. Ο Αμερικανός σέντερ κέρδισε επάξια τον τίτλο του MVP, καθώς έκρινε το «διπλό» και τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Ντάριους Τόμπσον με 18 πόντους και 14 ασίστ! Από τη Ρεάλ πάλεψε ο Ντζάναν Μούσα με 21 πόντους.

WHAT JUST HAPPENED???@Baskonia wins it at the buzzer in Madrid pic.twitter.com/xf5E5SQGWf