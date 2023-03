Ευρωλίγκα: Συλλυπητήρια για την τραγωδία | Σκέψεις αναβολής των αγώνων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Η Ελλάδα βιώνει τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της ιστορία της από τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη. Η Ευρωλίγκα απέστειλε μήνυμα θλίψης και συμπαράστασης στα θύματα του δυστυχήματος.

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που ακούσαμε για τη σύγκρουση των τρένων στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να στείλουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων των θυμάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «τιτίβισμα» της διοργανώτριας αρχής.

We are very sad to hear about the train crash in Greece ??



We would like to offer our sincere condolences to all victims and their families ?