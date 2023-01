Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 88-94: Αλητεία στο ΟΑΚΑ - Σφαγή χωρίς αναισθητικό... (video+photo)

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα με τη Φενέρ, όντας μπροστά στο σκορ με 78-75 και έχοντας την επίθεση, αλλά η διαιτητική τριάδα είχε διαφορετικά σχέδια.

Οι Τούρκοι έκλεψαν και ο Γκούντουριτς ισοφάρισε με τρίποντο, ωστόσο νωρίτερα είχε πατήσει τη γραμμή, χωρίς να σφυριχθεί η παράβαση. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην επόμενη φάση ο Μπούκερ έκανε φάουλ στον Πονίτκα, ο Γκαρσία δεν το έδωσε ΠΟΤΕ και οι Μπέικον-Πονίτκα αστόχησαν σε διπλή ευκαιρία για τη νίκη.

Marko Guduric took the game to OT with this three! @FBBasketbol pic.twitter.com/gwZVaudPM2