Euroleague: Έγραψε ιστορία ο Ιτούδης με τις 200 νίκες!

Dimitris Itoudis becomes 2nd youngest coach to reach 2️⃣0️⃣0️⃣ wins in the EuroLeague ?



?? Xavi Pascual 46 yrs 39 days

?? Dimitris Itoudis 52 yrs 77 days ?

?? Pablo Laso 53 yrs 58 days

?? Ettore Messina 53 yrs 186 days

?? Zeljko Obradovic 55 yrs 38 days