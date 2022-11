Τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Αθήνα ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο νέος πρόεδρος της Euroleague θα έχει και συνάντηση με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, καθώς ήταν μία από τις κινήσεις της «πράσινης» ΚΑΕ, μετά τα σοβαρά διαιτητικά λάθη στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Μποντιρόγκα να βρεθεί και στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια (11/11, 21:30).

Cheerings at OAKA for EuroLeague CEO??

You'd better believe it!



Dejan Bodiroga is expected to land in Athens later this week, and attend Panathinaikos vs Baskonia. pic.twitter.com/yzo8HUfVvQ