Βαλένθια-Βιλερμπάν 76-77: Άντεξαν και πέρασαν από την Ισπανία οι Γάλλοι (video)

Οι Γάλλοι επικράτησαν με 77-76 των «νυχτερίδων», με «ήρωα» της αναμέτρησης τον Τζάρεντ Χάρπερ, ο οποίος με 1/2 βολές στα 2.8’’ για τη λήξη έγραψε το τελικό αποτέλεσμα. Παραμένει χωρίς νίκη η Βαλένθια (0-2).

Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο Ντε Κολό με 16 πόντους, 13 πρόσθεσε ο Ρετίν Ομπασόχαν, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Γιουσούφα Φαλ (10 πόντοι, 13 ριμπάουντ). Από τη Βαλένθια ξεχώρισαν οι Χασιέλ Ριβέρο (15π.0 και Κρις Τζόουνς (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-16, 38-42, 59-62, 76-77

Chris Jones with the vision for @valenciabasket ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YxKxhbpDSz