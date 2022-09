Ολυμπιακός: Το μήνυμα της ΚΑΕ για Μποντιρόγκα και Γκλίκμαν

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τις καλύτερες ευχές στον νέο πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα και στον νέο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Euroleague, Μάρσαλ Γκλίκμαν.

Ελπίζουμε να έχουμε ένα μακρύ και επιτυχημένο ταξίδι μαζί».

Best wishes to Euroleague's new president, Dejan Bodiroga, and Euroleague's new acting CEO, Marshall Glickman. We hope to have a long and successful journey together! @EuroLeague #OlympiacosBC https://t.co/e8BPVR0J99