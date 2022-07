Μάικ Τζέιμς: Οι σκέψεις για τη νέα σεζόν και το σχόλιο για τη regular season της Euroleague

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς γεμίζει τις «μπαταρίες» του, ενόψει της νέας χρονιάς που θα τον βρει και πάλι στο Μόντε Κάρλο.

Από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται ο πρώην γκαρντ μεταξύ άλλων και του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στην Euroleague, καταθέτοντας την άποψή του, για τη regular season αυτής.

«Το καλοκαίρι είχε καλή δουλειά μέχρι στιγμής, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω πως σχεδόν τελείωσε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μικρύνουμε τη regular season.

Οι παίκτες χρειάζονται μεγαλύτερη offseason για να ετοιμάσουν τα κορμιά τους και να δουλέψουν πάνω στο άθλημα» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

This summer been good work so far but i can’t help but notice it’s almost over. We gotta find a way to shorten the regular season. Players need a longer offseason to get they body right and work on they game