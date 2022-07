ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ για τη συνεργασία στο θέμα Γκριγκόνις

Наш клуб достиг соглашения о переходе защитника Марюса Григониса в греческий «Панатинаикос».



Our club has reached an agreement on the transfer of defender Marius Grigonis to the @paobcgr



Подробнее (more info): https://t.co/rAFgGQrQFD pic.twitter.com/lU2YFesVMY