Αρμάνι Μιλάνο: Τέλος ο Ντιλέινι

Το συμβόλαιο του 33χρονου γκαρντ έληξε, με τις δύο πλευρές να έχουν αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα συνεχίσουν μαζί.

Με τη φανέλα της Αρμάνι κατέκτησε δύο Κύπελλα, ένα Super Cup, κατέκτησε την 3η θέση στο Final 4 της EuroLeague το 2021 και φυσικά το φετινό πρωτάθλημα, αν και δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς.

