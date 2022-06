Αρμάνι Μιλάνο: «Διαζύγιο» με Ντάνιελς και Κελ (photo)

? Tanta professionalità e due trofei: grazie ???? ???????! ➡ https://t.co/lnxGNhmyzm ? A true professional who helped the team win: thank you Troy Daniels! ➡ https://t.co/UeX8MiIe7t ? #insieme #ThankYou #Daniels @troydaniels pic.twitter.com/86JsXWF0on

? L'Olimpia ringrazia ???? ????: "Ha aiutato dentro e fuori del campo" ➡ https://t.co/21drwDqVPV



? Olimpia is thankful to Trey Kell: He helped on and off the court ➡ https://t.co/l68xFjCNfl



?#insieme #ThankYou #Kell @trey_kell pic.twitter.com/o7TuaiTDXX