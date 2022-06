Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η απόκτηση Ουίλμπεκιν (video)

Την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ (και διεθνή με την εθνική Τουρκίας) ανακοίνωσε η νέα ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, με τον μέχρι πρότινος παίκτη της Μακάμπι να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

O 29χρονος αγωνιζόταν στον σύλλογο του Ισραήλ από το 2018, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από Νταρουσάφακα, ΑΕΚ και Κάιρνς Τάιπανς.

Τη σεζόν 2021-22 είχε 15.4 πόντους μέσο όρο, με 2.1 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 15.1 στο ranking.

Welcome to the ?? family Scottie Wilbekin! pic.twitter.com/sSxhOsrrIP