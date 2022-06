Μπαρτσελόνα: Σενάρια για Κάλινιτς

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Twitter «Home of glory», ο Σέρβος φόργουορντ βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την Μπαρτσελόνα της νέας περιόδου.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Κάλινιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα, όπου και αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν.

?❗FCBarcelona is in talks with Nikola Kalinic.



We all know the financial situation of the club, but both parts could be interested on reaching an agreement