Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επίσημη η επιστροφή Κάτας - Πιάνει άμεσα δουλειά (videos)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την «ανοικοδόμηση» της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία θέλει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Ο 47χρονος κόουτς συμφώνησε σε όλα με την «ομάδα του λαού» και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Μακάμπι, κατά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter: «Άξιζε την αναμονή». Ο Όντεντ Κάτας θα βρεθεί και πάλι στην άκρη του πάγκου της ομάδας, έπειτα από 14 χρόνια, καθώς τη σεζόν 2007-’08 είχε αναλάβει ως επικεφαλής στα μέσα της χρονιάς.

It's getting hot in here#FireUp | #KattashIsBack pic.twitter.com/lt61xr9Ir1