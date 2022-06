Ολυμπιακός: Δημοσίευμα «βόμβα» για συμφωνία με Μιλουτίνοφ

«Βόμβα» από την Ιταλία για Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Repubblica», οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ δεν θα συνεχίσει στην ΤΣΣΚΑ και αυτό φέρνει στο προσκήνιο την περίπτωσή του για τον Ολυμπιακό.

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Μιλουτίνοφ βρίσκεται και η Βίρτους Μπολόνια, η οποία αναμένεται να βγει με αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο μεταγραφικό «παζάρι»

Nikola Milutinov close to a deal with Olympiacos as reported by Italian newspaper Repubblica.



Virtus Bologna, for me, is always a possibility for Cska big man.



As we say in Italy: «Chi vivrà vedrà».