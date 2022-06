Μάικ Τζέιμς: Έτσι μόνο θα πήγαινε στον Ολυμπιακό - Τι απόκαλυψε ο Αμερικανός γκαρντ

Ο Αμερικανός γκαρντ δέχτηκε μια ερώτηση από φίλο των Πειραιωτών, για το ενδεχόμενο να φορούσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα ρωτώντας χαρακτηριστικά:

«Θεωρητικά, αν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις σου, θα σκεφτόσουν να παίξεις στον Ολυμπιακό»;

Ο Μάικ Τζέιμς, πάντα ετοιμόλογος, απάντησε με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο, για το εάν θα αγωνιζόταν ποτέ στον Ολυμπιακό:

«Όχι, εκτός και αν, για κάποιο λόγο, αυτή θα ήταν η μόνη πρόταση που θα είχα και δεν θα ήθελα να αποσυρθώ».

No unless for some reason that was the only offer on the table and i didn’t wanna retire