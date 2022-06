Αναντολού Εφές: Επιβεβαίωσε τη «βόμβα» με Κλάιμπερν και Ζίζιτς ο Ραζνάτοβιτς

Στην Αναντολού Εφές θα αγωνίζονται τη νέα περίοδο οι Ουίλ Κλάιμπερν και Άντε Ζίζιτς.

Αυτό ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με ποστάρισμά του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ο διάσημος Σέρβος μάντατζερ συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία από την κοινή θητεία των δύο παικτών του στην Νταρουσάφακα, αναφέροντας:

«Τέλειο παράδειγμα πιν εν ρολ με δημιουργό και σμολ φόργουορντ! Πριν λίγα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη»!.

Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά, ο Ραζνάτοβιτς δίνει το δικό του μήνυμα, για την ολοκλήρωση της διπλής μεταγραφικής «βόμβας» της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Perfect example of pick and roll with small forward as the creator and center!?

Few years ago, in Istanbul!#BeoBasket pic.twitter.com/fuYMQSKkqF