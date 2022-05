Ολυμπιακός: Σενάρια για Γκριγκόνις

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνις.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει, ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μάγκι, με ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

O 28χρονος Λιθουανός που καλύπτει τις θέσεις «2» και «3» (1,98μ.) είχε 8,4 πόντους (91,7% βολές, 41,2% δίποντα, 43,1% τρίποντα), 1,9 ασίστ, 1,4 ριμπάουντ και 7,4 στην αξιολόγηση σε 19:21 κατά μέσο όρο στη φετινή Euroleague με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, πως μετά την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Γκριγκόνις αποχώρησε από τη χώρα και θεωρείται δεδομένο πως δεν πρόκειται να επιστρέψει.

