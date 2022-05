Ολυμπιακός: Το επικό τρολάρισμα στον «τραγουδιστή» Βεζένκοφ με Ψινάκη και Μαγγίρα (video)

☀️?? Kalimera!



When you realise that you have booked your ticket to Belgrade and you feel like singing!



? Sasha Vezenkov: The Voice



Σας ευχαριστούμε που κάνετε κατακόκκινο το ΣΕΦ!!! Πάμε να κοκκινήσουμε και το Βελιγράδι!#OLYKOKKINA #OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/svZnhJeCpV