Το απίθανο τρίποντο του Γιάραμαζ έβαλε Γιασικεβίτσιους και Μίροτιτς να τσακωθούν (video)

Η Μπαρτσελόνα έβγαλε αντίδραση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στην τρίτη περίοδο και πήρε το προβάδισμα, ωστόσο μέχρι να γίνει αυτό, ο απίθανος Νεμάνια Γιάραμαζ έβαλε τους Γιασικεβίτσιους και Μίροτιτς να τσακωθούν.

Σε μια φάση που έμοιαζε χαμένη, με την μπάλα να κολλάει στα χέρια του και τον άσο της Μπαρτσελόνα κρεμασμένο πάνω του, ο Σέρβος βρήκε τρόπο να βάλει το buzzer beater τρίποντο.

Κάτι που έκανε έξαλλο τον προπονητή της Μπάρτσα. Έβαλε τις φωνές στον Μίροτιτς και έδειξε στους παγκίτες ότι πρέπει να παίζουν με μυαλό, με τον κορυφαίο παίκτη της κανονικής διάρκειας της Euroleague να απαντά αγανακτισμένος με τα χέρια υψωμένα, θεωρώντας πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

Η αλήθεια είναι πως έκανε και φάουλ που δεν δόθηκε...

Δείτε τη φάση:

HOW DID HE MAKE THAT?



Ognjen Jaramaz can't be stopped!@FCBBasketball #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/i5lQkElIQo