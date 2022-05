Η Μπάγερν «σοκάρει» την Μπαρτσελόνα στο ημίχρονο - To buzzer beater του Γιάραμαζ (video)

Δύσκολα έβαλε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης στο "Παλάου Μπλαουγράνα" η Μπάγερν στην Μπαρτσελόνα. Το 9-4 μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού έγινε 9-15 με ένα εντυπωσιακό σερί 0-11, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Οθέλο Χάντερ σε alley oop του Λούτσιτς. Οι Καταλανοί ωστόσο μείωσαν στον πόντο με το τέλος της περιόδου (18-19).

Ένα τρίποντο του Λαπροβίτολα έβαλε μπροστά μετά από ώρα την ομάδα του εκνευρισμένου Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (24-23 στο 12'). Ωστόσο, η Μπάγερν συνέχισε να είναι συγκεντρωμένη αμυντικά και να βρίσκει λύσεις επιθετικά, με δύο σερί τρίποντα των Μπαμπ και Γιάραμαζ να της δίνει προβάδισμα (31-37) στο τέλος του ημιχρόνου.

Δείτε το buzzer beater του Σέρβου:

