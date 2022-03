Euroleague: Οn fire ο Λάρκιν με Μπασκόνια - 5/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο (video)

Πήρε «φωτιά ο Λάρκιν! Ο Αμερικανός γκαρντ της Εφές ήταν ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο με την Μπασκόνια.

Ο Λάρκιν που βρέθηκε γνώριμο περιβάλλον, καθώς αγωνίστηκε παλιότερα στους Βάσκους, είχε 5/5 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, ενώ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 6/7!

15pts so far...



5/5 from behind the arc so far, will @ShaneLarkin_3 have one of his crazy nights? ? #EveryGameMatters pic.twitter.com/y6h3XHA8Ax