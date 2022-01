Μάικ Τζέιμς: Ξέσπασμα του Αμερικανού - Αιχμές για ομάδες που δηλώνουν παραπάνω κρούσματα

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό με αφορμή την είδηση πως η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ αναβλήθηκε παρότι υπήρχε ένα κρούσμα στους Reds ξέσπασε.

Συγκεκριμένα,άφησε αιχμές πως ομάδες της Euroleague δηλώνουν περισσότερα κρούσματα από όσα πραγματικά έχουν για να πετύχουν αναβολές των αγώνων τους.

«Αισθάνομαι πως μερικές ομάδες της Ευρωλίγκας κάνουν το ίδιο (σ.σ. με τη Λίβερπουλ) αλλά θα το… βουλώσω», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Κολοσσού.

Δείτε το ποστάρισμα του Τζέιμς:

I feel like some euroleague teams been doing this but ima shut up https://t.co/A8Kz1YWOCt