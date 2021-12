Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης: Και επίσημα «Ρώσος» ο Κάρτερ

Ο Αμερικανός άσος είχε εδώ και καιρό συμφωνήσει με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και θα φοράει τη φανέλα της Ζενίτ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα το συμβόλαιο του Κάρτερ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023, όμως υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμα μία σεζόν.

