Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Η απάντηση του Πέρι στις κριτικές και η πίστη στον εαυτό του (photos)

Ο Κέντρικ Πέρι δεν έχει καταφέρει να «δέσει» μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό και η εικόνα που παρουσιάζει δεν είναι αυτή που περίμεναν οι «πράσινοι», όταν τον υπέγραφαν το καλοκαίρι.

Λίγες ώρες μετά την νίκη του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ επί της Άλμπα Βερολίνου, στην οποία και πάλι ο ίδιος δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει (4π., 3ρ., 1ασ., 1λ.), ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έγραψε στο Twitter:

«Ξέρω ότι πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού μου ασκούν κριτική για τα παιχνίδια μου μέχρι τώρα. Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για εμένα είναι πως πάντα θα δουλεύω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα! Ξέρω τι παίκτης είμαι και έχω αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μου. Πήραμε μια σπουδαία νίκη, ας χτίσουμε πάνω σε αυτήν για το επόμενο παιχνίδι».

I know alot of PAO fans have their critiques of my games thus far. One thing about me, I will always put the work in and do what I can to help this team! I know the type of player I am and am confident in my abilities! Great team win tonight! Let's build on it for the next! ☘️?