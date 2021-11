Μονακό: Η απάντηση του Μίτροβιτς για το επεισόδιο με Τζέιμς (video+photos)

Ο Μάικ Τζέιμς είχε επεισόδιο με τον Ζβέζνταν Μίτροβιτς στο ματς της Μονακό με την Εφές, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ο Μαυροβούνιος κόουτς να τον... στείλει στα αποδυτήρια.

Πάντως ο τεχνικός των Μονεγάσκων μετά το τέλος του ματς τόνισε πως απλά τον έβαλε στον πάγκο και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια.

«Είστε σίγουρος πως συνέβη κάτι τέτοιο; Απλά, τον έβαλα στον πάγκο. Δεν είδα τίποτα να γίνεται μετά, δεν έχω ιδέα τι ακολούθησε. Είδα πως είχε κοπεί και είχε ματώσει. Θα μιλήσω με τον γιατρό της ομάδας και θα δούμε πώς είναι», ήταν τα λόγια του.

Mike James heads to locker room after discussion with coach Mitrovicpic.twitter.com/wiIM2Wdvfy