Ζαλγκίρις Κάουνας: Πετάει για Λιθουανία ο Γουέμπστερ

Ο Τάι Γουέμπστερ ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με τα εισιτήριά του για τη Λιθουανία.

Ο Νεοζηλανδός γκαρντ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα του Κάουνας και θα προσφέρει σκορ από την περιφέρεια.

Ο 26χρονος άσος (1,93μ.), που έχει περάσει από Σκαϊλάινερς και Γαλατάσαραϊ, αγωνιζόταν στην πατρίδα του με τους Μπρέικερς έχοντας 17,1 πόντους, 4,9 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Tai Webster is on the way to Lithuania. https://t.co/mYVRWowmCc pic.twitter.com/gUosv67hu5