Ζαλγκίρις Κάουνας: Αποχωρεί ο Μουντιάι

Όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας και το basketnews.com, ο πρώην NBAer θα φύγει άμεσα από την Ζαλγκίρις, αφού δεν... έδεσε με τους Λιθουανούς.

Ο Τάι Ουέμπστερ θα είναι ο αντικαταστάτης του Μουντιέι, που μέτρησε 7,4 πόντους, 3,2 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague.

Πάντως, τονίζεται ότι ο εκρηκτικός γκαρντ θα μείνει στην Ευρώπη και θα περιμένει το «παράθυρο» των μεταγραφών στην Euroleague (16-30 Δεκεμβρίου) για να μετακομίσει σε άλλη ομάδα.

