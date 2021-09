Παναθηναϊκός OΠΑΠ: Ζέσταμα επί γαλλικού εδάφους λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της Euroleague (photos)

#paobc is out for a shoot around ?



?️ @ASMonaco_Basket

? Euroleague R01

? 20:00 ??

?Gaston Médecin

? Novasports Prime #panathinaikosbcopap #WeTheGreens #panathinaikos #EuroLeague #EveryGameMatters #asmpao pic.twitter.com/pNLtZDZHft