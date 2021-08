Επίσημο! Επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ ο Σβεντ!

Στην ΤΣΣΚΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξι Σβεντ, με την ρωσική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Ο 32χρονος γκαρντ επιστρέφει στην ομάδα μετά από εννέα χρόνια (τελευταία σεζόν 2011/12) και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων.

Ο Σβεντ, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χίμκι, πέρυσι είχε 24 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ μέσο όρο σε 33 λεπτά συμμετοχής στην VTB League και 19.8 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ μέσο όρο σε 32 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague.

Alexey Shved returns to CSKA! ⚡️



EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a “1+1” contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y