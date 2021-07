ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανακοίνωσε Ίβλεφ

Η ΤΣΣΚΑ ενίσχυσε τον κορμό των γηγενών της με την απόκτηση του Βλάντιμιρ Ίβλεφ. Ο 31χρονος Ρώσος σέντερ (2,07μ.) υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Πάρμα με την οποία είχε 4,9 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 17,9 λεπτά κατά μέσο όρο στην VTB League.

The Russian National Team center Vladimir Ivlev (31 years old, 207 cm) signed a one-year contract with our club. pic.twitter.com/f5jIW3wJLe