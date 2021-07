Γιάννης Μπουρούσης: Το μήνυμα της Μπασκόνια

Ο παλαίμαχος –πλέον- σέντερ αγωνίστηκε τη σεζόν 2015/16 στους Βάσκους, οι οποίοι τον συνεχάρησαν για την πλούσια καριέρα του, τονίζοντας πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ το πέρασμά του, καθώς εκείνη τη χρονιά η ομάδα είχε προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας.

«Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα σου, Γιάννη! Πάντα θα θυμόμαστε εκείνη τη σεζόν», ήταν το μήνυμα των Βάσκων.

?? Congrats on a great career, Ioannis!



We’ll always remember this season ? #GoazenBaskonia pic.twitter.com/mIx85EQ8O8