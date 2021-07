Euroleague: Στο Βερολίνο το Final Four της σεζόν 2021-22

Onsports Team

Η πρωτεύουσα της Γερμανίας θα φιλοξενήσει την αγωνιστική περίοδο 2021-22 το Final Four της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει την επιστροφή (για τρίτη φορά) της καταληκτική φάσης της διοργάνωσης στο Βερολίνο και τη Mercedes-Benz Arena, το διάστημα 27-29 Μαΐου 2022.

Η γερμανική πόλη υπήρξε εξαιρετικός συνεργάτης και στα δύο προηγούμενα Final Four που είχε υποδεχθεί, το 2009 και το 2016. Η Γερμανία, μάλιστα, θα γίνει η πρώτη χώρα που θα φιλοξενήσει back to back Final Four, καθώς το 2021 οικοδέσποινα ήταν η Κολωνία.

«Είναι πραγματική χαρά να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επισκεφθεί τη Γερμανία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, επιστρέφοντας στο Βερολίνο, μία από τις πιο εμβληματικές πόλεις της EuroLeague», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της διοργάνωσης Τζόρντι Μπερτομέου, προσθέτοντας: «Δεν είναι μυστικό ότι η Γερμανία είναι μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές αγορές μας, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μου ότι μετά το Final Four της Κολωνίας, όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν μαζί μας για τρίτη φορά στην υπέροχη Mercedes-Benz Arena για να απολαύσει ξανά την εμπειρία της EuroLeague».