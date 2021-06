Νίκος Ζήσης: Το μήνυμα της Euroleague για τον διεθνή άσο

Η Euroleague αποχαιρέτησε τον Νίκο Ζήση, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα παρκέ.

Ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ευχαριστούμε», αναφέρει το ποστ της Euroleague για τον Ζήση.

Δείτε το ποστ:

One of the greatest guards in European basketball history has announced his retirement



Thank You @nik683 ?