ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Έδεσε» Ούχοφ

Ο 25χρονος γκαρντ (1,93μ.) υπέγραψε για 2+1 χρόνια με την ομάδα της Μόσχας.

Φέτος είχε 2,2 πόντους σε 9 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. «Η πρόοδός του στα τρία χρόνια που είναι μαζί μας είναι εμφανής και κάθε φορά που χρησιμοποιείται αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε ο προπονητής του, Δημήτρης Ιτούδης.

Guard Ivan Ukhov (25 y.o., 193 cm) signed new "2+1" contract with our club. pic.twitter.com/z6NSRR5rRE