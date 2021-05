Ιτούδης: «Δεν ζούμε στο παρελθόν»

Η ΤΣΣΚΑ ετοιμάζεται για ακόμα μία παρουσία στο Final Four και θα κυνηγήσει ακόμα μία σπουδαία επιτυχία, αλλά ο Δημήτρης Ιτούδης τόνισε πως η κούπα του 2019 ανήκει στο παρελθόν.

«Δεν μπορούμε να ζούμε στο παρελθόν και το παρελθόν δεν μπορεί να καθορίσει το παρόν. Ήταν το 2019. Είναι μία σπουδαία ανάμνηση, αλλά ανήκει πλέον εκεί και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε», ανέφερε ο Έλληνας head coach.

